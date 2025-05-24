Россиянам удалось закрепиться на Сумщине – DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, врагу удалось закрепиться на Сумщине по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка, эта территория теперь обозначена на карте как оккупированная, а не как "серая зона".

Источник: DeepState

Дословно: "Долгое время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попытках накапливаться. В данном районе кацапы используют пехоту и привлекают квадроциклы для быстрого доезда к заданной точке штурма.

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Однако стоит констатировать, что им удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях.

В частности, наши подразделения активно работают по кацапам в данных населенных пунктах. Недавно, к примеру, была ликвидирована вражеская пехота, которая забежала в дома в Беловодах, дронщиками ГПСУ".

Детали: Отмечается, что Силам обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение российских войск в глубину Сумщины. В то же время, "экипажи (Сил обороны – ред.) ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас с Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в данном сценарии развития событий".

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DeepState в субботу также сообщил, что враг продвинулся возле Отрадного, Троицкого, в Новеньком, Басовке и Журавке.

Начиная с 24 мая, часть территории на Сумщине в районе населенных пунктов Веселовка, Журавка, Новенькое и Басовка обозначена как оккупированная россиянами.

Что предшествовало: В субботу в Сумской ОГА опровергли информацию о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области, которую распространили прокремлевские ресурсы.