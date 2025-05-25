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У Києві внаслідок атаки дронів постраждали семеро людей, пошкоджено житлові будинки

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 01:03
У Києві внаслідок атаки дронів постраждали семеро людей, пошкоджено житлові будинки
ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 25 травня Київ зазнав масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків дронів у кількох районах столиці постраждали щонайменше семеро осіб, пошкоджено житлові будівлі.

Джерело: очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова Ткаченка: "В Голосіївському районі падіння уламків на житлову 5-поверхівку. На місці часткове руйнування будівлі та пожежа. Інформація про постраждалих встановлюється".

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Оновлено о 02:11. Згідно з оновленою інформацією від КМВА, внаслідок влучання уламків в п’ятиповерхівку за допомогою звернулися чотири людини.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі є руйнування приватного будинку. Медики наразі оглядають одну постраждалу. Також одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці.

Пряма мова Кличка: "Медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку в Голосіївському районі. В приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі".

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Оновлено: О 02:24 Кличко повідомив про ще одну постраждалу в Деснянському районі – її госпіталізували.

У Шевченківському районі уламки збитого безпілотника пошкодили вікна в одному з житлових будинків. У дворі будинку також виявлено залишки дрона. Медики оглядають ще одного постраждалого.

 "Наразі в столиці постраждали семеро людей. Шести з них медики надали допомогу на місці", – повідомив Кличко.

Передісторія:

  • У ніч на 25 травня Росія здійснює масштабну атаку на Київ та область. У небі зафіксовано десятки ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони вже знищили частину цілей, однак нові дрони продовжують заходити у повітряний простір столиці.

КиївППОбезпілотникижертви
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