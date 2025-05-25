В Киеве в результате атаки дронов пострадали семь человек, повреждены жилые дома
В ночь на 25 мая Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников. В результате падения обломков дронов в нескольких районах столицы пострадали по меньшей мере семь человек, повреждены жилые здания.
Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко
Прямая речь: "В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку. На месте частичное разрушение здания и пожар. Информация о пострадавших устанавливается".
Обновлено в 02:11. Согласно обновленной информации от КГВА, в результате попадания обломков в пятиэтажку за помощью обратились четыре человека.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе есть разрушения частного дома. Медики сейчас осматривают одну пострадавшую. Также одному пострадавшему оказали помощь на месте в Деснянском районе столицы.
Прямая речь Кличко: "Медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим в студенческом общежитии в Голосеевском районе. В помещение попал обломок БпЛА. Горела внешняя отделка одной из стен здания".
Обновлено: В 02:24 Кличко сообщил о еще одной пострадавшей в Деснянском районе – ее госпитализировали.
В Шевченковском районе обломки сбитого беспилотника повредили окна в одном из жилых домов. Во дворе дома также обнаружены остатки дрона. Медики осматривают еще одного пострадавшего.
"Сейчас в столице пострадали семь человек. Шести из них медики оказали помощь на месте", – сообщил Кличко.
Предыстория:
- В ночь на 25 мая Россия осуществляет масштабную атаку на Киев и область. В небе зафиксированы десятки вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уже уничтожили часть целей, однако новые дроны продолжают заходить в воздушное пространство столицы.