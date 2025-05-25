В Киеве в результате атаки дронов пострадали семь человек, повреждены жилые дома

В ночь на 25 мая Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников. В результате падения обломков дронов в нескольких районах столицы пострадали по меньшей мере семь человек, повреждены жилые здания.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Прямая речь: "В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку. На месте частичное разрушение здания и пожар. Информация о пострадавших устанавливается".

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Обновлено в 02:11. Согласно обновленной информации от КГВА, в результате попадания обломков в пятиэтажку за помощью обратились четыре человека.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе есть разрушения частного дома. Медики сейчас осматривают одну пострадавшую. Также одному пострадавшему оказали помощь на месте в Деснянском районе столицы.

Прямая речь Кличко: "Медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим в студенческом общежитии в Голосеевском районе. В помещение попал обломок БпЛА. Горела внешняя отделка одной из стен здания".

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Обновлено: В 02:24 Кличко сообщил о еще одной пострадавшей в Деснянском районе – ее госпитализировали.

В Шевченковском районе обломки сбитого беспилотника повредили окна в одном из жилых домов. Во дворе дома также обнаружены остатки дрона. Медики осматривают еще одного пострадавшего.

"Сейчас в столице пострадали семь человек. Шести из них медики оказали помощь на месте", – сообщил Кличко.

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