Російські бомбардувальники запустили ракети по Україні

25 травня о 01:55 Повітряні сили України повідомили про пуски росіянами крилатих ракет з бортів Ту-95МС і ТУ-160 по території України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, моніторингові канали

Дослівно ПС: "Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників".

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