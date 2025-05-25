Російські бомбардувальники запустили ракети по Україні
Неділя, 25 травня 2025, 01:56
25 травня о 01:55 Повітряні сили України повідомили про пуски росіянами крилатих ракет з бортів Ту-95МС і ТУ-160 по території України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, моніторингові канали
Дослівно ПС: "Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників".
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Передісторія:
- В ніч на 25 травня у Києві та більшості українських областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ударні БпЛА.
- Під час масштабної російської атаки на Київ та область у небі зафіксовано десятки ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони вже знищили частину цілей, однак нові дрони продовжують заходити у повітряний простір столиці.