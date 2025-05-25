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Российские бомбардировщики запустили ракеты по Украине

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 01:56
Российские бомбардировщики запустили ракеты по Украине

25 мая в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках россиянами крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160 по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы

Дословно ПС: Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков".

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Предыстория: 

  • В ночь на 25 мая в Киеве и большинстве украинских областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударные БПЛА.
  • Во время масштабной российской атаки на Киев и область в небе зафиксированы десятки вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уже уничтожили часть целей, однако новые дроны продолжают заходить в воздушное пространство столицы.

ракетный ударвоздушная тревога
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