Российские бомбардировщики запустили ракеты по Украине

25 мая в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках россиянами крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160 по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы

Дословно ПС: Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков".

Реклама:

Предыстория: