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У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро поранені

Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 06:32
У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро поранені
Фото: ДСНС

У ніч на 25 травня російський бойовий безпілотник поцілив у п'ятиповерховий житловий будинок в Миколаєві. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро, зокрема підліток, дістали поранення. Два поверхи будівлі повністю зруйновано, ще три – зазнали пошкоджень.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток".

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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Деталі: Згідно з повідомленням, повністю зруйновано два поверхи будівлі, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

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Загалом з будинку евакуювали 210 мешканців.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Передісторія: 

  • Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про двох поранених в результаті атаки російських дронів по Миколаєву. 

жертвиМиколаївбезпілотникиросійсько-українська війна
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