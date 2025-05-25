У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро поранені

У ніч на 25 травня російський бойовий безпілотник поцілив у п'ятиповерховий житловий будинок в Миколаєві. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро, зокрема підліток, дістали поранення. Два поверхи будівлі повністю зруйновано, ще три – зазнали пошкоджень.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток".

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Фото: ДСНС

Деталі: Згідно з повідомленням, повністю зруйновано два поверхи будівлі, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро пораненіhttps://t.co/vidVZ5i1HN

Відео: ДСНС pic.twitter.com/b0Bm9oYJ1a — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2025

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Загалом з будинку евакуювали 210 мешканців.

Фото: ДСНС

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