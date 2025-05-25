У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро поранені
У ніч на 25 травня російський бойовий безпілотник поцілив у п'ятиповерховий житловий будинок в Миколаєві. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро, зокрема підліток, дістали поранення. Два поверхи будівлі повністю зруйновано, ще три – зазнали пошкоджень.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток".
Деталі: Згідно з повідомленням, повністю зруйновано два поверхи будівлі, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.
У Миколаєві російський дрон влучив у п’ятиповерхівку: одна людина загинула, п’ятеро пораненіhttps://t.co/vidVZ5i1HN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/b0Bm9oYJ1a
Загалом з будинку евакуювали 210 мешканців.
Передісторія:
- Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про двох поранених в результаті атаки російських дронів по Миколаєву.