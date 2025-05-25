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В Николаеве российский дрон попал в пятиэтажку: один человек погиб, пятеро ранены

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 06:32
В Николаеве российский дрон попал в пятиэтажку: один человек погиб, пятеро ранены
Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российский боевой беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В результате удара погиб один человек, еще пятеро, в том числе подросток, получили ранения. Два этажа здания полностью разрушены, еще три – получили повреждения.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток".

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Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Детали: Согласно сообщению, полностью разрушены два этажа здания, остальные – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

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Всего из дома эвакуировали 210 жителей.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Предыстория: 

  • Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал о двух раненых в результате атаки российских дронов по Николаеву.

жертвыНиколаевбеспилотникироссийско-украинская война
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