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Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 11:22
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
київщина, фото: дснс

Унаслідок рекордної комбінованої атаки РФ по Україні 12 людей загинули, ще 60 поранені.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Деталі: Офіційно під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

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Там пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Пряма мова Клименка: "Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані".

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Нагадаємо: За даними Повітряних сил, у ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.

ракетний ударвтрати у війні
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