Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені

Унаслідок рекордної комбінованої атаки РФ по Україні 12 людей загинули, ще 60 поранені.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Деталі: Офіційно під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Реклама:

Там пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Пряма мова Клименка: "Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані".



РЕКЛАМА:

Нагадаємо: За даними Повітряних сил, у ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.