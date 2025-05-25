Во время рекордной атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены

В результате рекордной комбинированной атаки РФ по Украине 12 человек погибли, еще 60 ранены.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Детали: Официально под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

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Там повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

Прямая речь Клименко: "По состоянию на сейчас пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.

Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии".

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Напомним: По данным Воздушных сил, в ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них уничтожены или локально потеряны.