Во время рекордной атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены
В результате рекордной комбинированной атаки РФ по Украине 12 человек погибли, еще 60 ранены.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Детали: Официально под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.
Там повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.
Прямая речь Клименко: "По состоянию на сейчас пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.
Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии".
Напомним: По данным Воздушных сил, в ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них уничтожены или локально потеряны.