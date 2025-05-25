Армія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені
Неділя, 25 травня 2025, 12:03
Російські війська здійснили авіаудар по житловому будинку в місті Куп’янську Харківської області, внаслідок чого загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.
Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Дослівно: "На цю хвилину відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу".
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Деталі: За попередніми даними, ворожий удар було завдано авіабомбою ФАБ-500.
Що цьому передувало:
- У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.
- Унаслідок масованої ворожої атаки у ніч на 25 травня у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 людей постраждали.