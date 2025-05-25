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Армія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені

Українська правдаНеділя, 25 травня 2025, 12:03
Армія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені
На фото наслідки атаки РФ на Куп’янськ, 25 травня 2025 року/Олег Синєгубов

Російські війська здійснили авіаудар по житловому будинку в місті Куп’янську Харківської області, внаслідок чого загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Дослівно: "На цю хвилину відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу".

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Деталі: За попередніми даними, ворожий удар було завдано авіабомбою ФАБ-500.

 

Що цьому передувало:

  • У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.
  • Унаслідок масованої ворожої атаки у ніч на 25 травня у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 людей постраждали.

Харківська областьвійна
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