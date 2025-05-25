Армія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені

Російські війська здійснили авіаудар по житловому будинку в місті Куп’янську Харківської області, внаслідок чого загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Дослівно: "На цю хвилину відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу".

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Деталі: За попередніми даними, ворожий удар було завдано авіабомбою ФАБ-500.

Що цьому передувало: