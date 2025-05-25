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Армия РФ ударила по жилому дому в Купянске: погибли две женщины, есть раненые

Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 12:03
Армия РФ ударила по жилому дому в Купянске: погибли две женщины, есть раненые
На фото последствия атаки РФ на Купянск, 25 мая 2025 года/Олег Синегубов

Российские войска нанесли авиаудар по жилому дому в городе Купянск Харьковской области, в результате чего погибли две женщины, еще три человека получили ранения.

Источник: сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Дословно: "На данный момент известно о двух погибших – это женщины 85 и 56 лет. Также пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщины. Медики оказывают им необходимую помощь".

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Детали: По предварительным данным, удар был нанесён авиабомбой ФАБ-500.

 

Предыстория:

Харьковская областьвойна
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