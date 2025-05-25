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Нідерланди у понеділок завершать передачу всіх 24 винищувачів F-16 Україні

Христина Бондарєва, Українська правдаНеділя, 25 травня 2025, 14:48
Нідерланди у понеділок завершать передачу всіх 24 винищувачів F-16 Україні
Скриншот

У понеділок, 26 травня, Нідерланди офіційно завершать передачу Україні обіцяних 24 винищувачів F-16.

Джерело: заява міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в програмі WNL op Zondag, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр повідомив, що останній F-16 від Нідерландів буде офіційно доставлений в Україну в понеділок. 

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Пряма мова Брекельманса: "Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні". 

Деталі: Він додав, що, окрім поставки літаків, Нідерланди навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Брекельманс наголосив, що Путін продовжує вести свою загарбницьку війну.

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Пряма мова Брекельманса: "Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я".

Передісторія: 

  • Перші нідерландські винищувачі Україна отримала у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.

  • У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що повітряні сили Збройних Сил України отримали додаткову партію винищувачів F-16 від Нідерландів.

Нідерландивинищувачі
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