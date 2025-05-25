Нідерланди у понеділок завершать передачу всіх 24 винищувачів F-16 Україні

У понеділок, 26 травня, Нідерланди офіційно завершать передачу Україні обіцяних 24 винищувачів F-16.

Джерело: заява міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в програмі WNL op Zondag, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр повідомив, що останній F-16 від Нідерландів буде офіційно доставлений в Україну в понеділок.

Реклама:

Пряма мова Брекельманса: "Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні".

Деталі: Він додав, що, окрім поставки літаків, Нідерланди навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Брекельманс наголосив, що Путін продовжує вести свою загарбницьку війну.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Брекельманса: "Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я".

Передісторія: