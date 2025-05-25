Нідерланди у понеділок завершать передачу всіх 24 винищувачів F-16 Україні
У понеділок, 26 травня, Нідерланди офіційно завершать передачу Україні обіцяних 24 винищувачів F-16.
Джерело: заява міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в програмі WNL op Zondag, пише "Європейська правда"
Деталі: Міністр повідомив, що останній F-16 від Нідерландів буде офіційно доставлений в Україну в понеділок.
Пряма мова Брекельманса: "Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні".
Деталі: Він додав, що, окрім поставки літаків, Нідерланди навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".
Брекельманс наголосив, що Путін продовжує вести свою загарбницьку війну.
Пряма мова Брекельманса: "Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я".
Передісторія:
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Перші нідерландські винищувачі Україна отримала у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.
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У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що повітряні сили Збройних Сил України отримали додаткову партію винищувачів F-16 від Нідерландів.