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Нидерланды в понедельник завершат передачу всех 24 истребителей F-16 Украине

Кристина Бондарева, Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 14:48
Нидерланды в понедельник завершат передачу всех 24 истребителей F-16 Украине
Скриншот

В понедельник, 26 мая, Нидерланды официально завершат передачу Украине обещанных 24 истребителей F-16.

Источник: заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в программе WNL op Zondag, передаёт "Европейская правда"

Детали: Министр сообщил, что последний F-16 от Нидерландов будет официально доставлен в Украину в понедельник.

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Прямая речь Брекельманса: "Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут находиться в Украине".

Дополнительно: Он добавил, что помимо поставки самолётов, Нидерланды обучают пилотов и технический персонал, а также делятся военными доктринами, "чтобы Украина могла построить современные вооружённые силы, соответствующие армиям стран-членов НАТО".

Брекельманс подчеркнул, что Путин продолжает свою захватническую войну.

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Прямая речь Брекельманса: "Он демонстрирует, что не имеет никакого намерения серьёзно обсуждать перемирие".

Предыстория:

  • Первые нидерландские истребители Украина получила в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.
  • В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что Военно-воздушные силы Вооружённых Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов.

Нидерландыистребители
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