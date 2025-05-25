Нидерланды в понедельник завершат передачу всех 24 истребителей F-16 Украине
В понедельник, 26 мая, Нидерланды официально завершат передачу Украине обещанных 24 истребителей F-16.
Источник: заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в программе WNL op Zondag, передаёт "Европейская правда"
Детали: Министр сообщил, что последний F-16 от Нидерландов будет официально доставлен в Украину в понедельник.
Прямая речь Брекельманса: "Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут находиться в Украине".
Дополнительно: Он добавил, что помимо поставки самолётов, Нидерланды обучают пилотов и технический персонал, а также делятся военными доктринами, "чтобы Украина могла построить современные вооружённые силы, соответствующие армиям стран-членов НАТО".
Брекельманс подчеркнул, что Путин продолжает свою захватническую войну.
Прямая речь Брекельманса: "Он демонстрирует, что не имеет никакого намерения серьёзно обсуждать перемирие".
Предыстория:
- Первые нидерландские истребители Украина получила в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.
- В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что Военно-воздушные силы Вооружённых Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов.