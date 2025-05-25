Асєєв: Серед звільнених з полону немає цивільних, які там вже 8 років

Серед звільнених з полону у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.

Джерело: допис письменника і колишнього бранця "Ізоляції" Станіслава Асєєва у Facebook

Дослівно: "Відбувся заключний етап великого обміну полоненими - і в ньому немає жодного з цивільних, які сидять ВІСІМ років. ВІСІМ РОКІВ. Список заручників, який я передав президенту Зеленському ще в січні 2020-го - так і залишився списком".

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Деталі: За словами Асєєва, більшість цих людей утримуються у колонії суворого режиму №32 в Макіївці, куди їх перевезли після в’язниці "Ізоляція" та інших місць позбавлення волі.

Частина з них, як зазначає Асєєв, допомагала українським спецслужбам ще у той час, коли "більшості було байдуже, що відбувається на Донбасі".

Дослівно: "Я не знаю, чи є в історії цієї війни за 11 років хтось, хто сидить довше. І я не хочу порівнювати кількість страждань полонених: це неможливо ні з об'єктивної, ні з моральної сторони.

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Але термін полону - це об'єктивний критерій, і якщо держава забирає цивільних (а вона їх забирає) – абсолютно неприпустимо не зважати на тих, хто сидить довше за всіх".

Деталі: Асєєв також підкреслює, що для Росії ці люди – ніхто.

Дослівно: "Ці люди на 32-й зоні для Росії – ніхто. Тому тут питання в іншому – чи є вони кимось для своєї держави?"

За даними УП, специфікою нинішнього обміну було те, що росіяни віддали тих бранців, яких вважали за потрібне, українська сторона не впливала на цей процес.

Передісторія: