Асеев: Среди освобождённых из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет

Среди освобождённых из плена в рамках обмена "1000 на 1000" нет ни одного гражданского, который находится в российском плену уже восемь лет.

Источник: пост писателя и бывшего узника "Изоляции" Станислава Асеева в Facebook

Дословно: "Состоялся заключительный этап большого обмена пленными – и в нём нет ни одного гражданского, который сидит ВОСЕМЬ лет. ВОСЕМЬ ЛЕТ. Список заложников, который я передал президенту Зеленскому ещё в январе 2020-го, так и остался списком".

Реклама:

Детали: По словам Асеева, большинство этих людей содержатся в колонии строгого режима №32 в Макеевке, куда их перевели после тюрьмы "Изоляция" и других мест заключения.

Некоторые из них, как подчёркивает Асеев, помогали украинским спецслужбам ещё в те годы, когда "большинству было всё равно, что происходит на Донбассе".

Дословно: "Я не знаю, есть ли в истории этой войны за 11 лет кто-то, кто сидит дольше. И я не хочу сравнивать количество страданий пленных: это невозможно ни с объективной, ни с моральной точки зрения.

РЕКЛАМА:

Но срок плена – это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает), – совершенно недопустимо не учитывать тех, кто сидит дольше всех".

Дополнительно: Асеев также подчёркивает, что для России эти люди – никто.

Дословно: "Эти люди на 32-й зоне для России – никто. Поэтому вопрос в другом – являются ли они кем-то для своего государства?"

По данным УП, особенностью нынешнего обмена было то, что россияне передали тех пленных, кого сочли нужным, украинская сторона не влияла на этот процесс.

Предыстория: