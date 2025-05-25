Асеев: Среди освобождённых из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет
Среди освобождённых из плена в рамках обмена "1000 на 1000" нет ни одного гражданского, который находится в российском плену уже восемь лет.
Источник: пост писателя и бывшего узника "Изоляции" Станислава Асеева в Facebook
Дословно: "Состоялся заключительный этап большого обмена пленными – и в нём нет ни одного гражданского, который сидит ВОСЕМЬ лет. ВОСЕМЬ ЛЕТ. Список заложников, который я передал президенту Зеленскому ещё в январе 2020-го, так и остался списком".
Детали: По словам Асеева, большинство этих людей содержатся в колонии строгого режима №32 в Макеевке, куда их перевели после тюрьмы "Изоляция" и других мест заключения.
Некоторые из них, как подчёркивает Асеев, помогали украинским спецслужбам ещё в те годы, когда "большинству было всё равно, что происходит на Донбассе".
Дословно: "Я не знаю, есть ли в истории этой войны за 11 лет кто-то, кто сидит дольше. И я не хочу сравнивать количество страданий пленных: это невозможно ни с объективной, ни с моральной точки зрения.
Но срок плена – это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает), – совершенно недопустимо не учитывать тех, кто сидит дольше всех".
Дополнительно: Асеев также подчёркивает, что для России эти люди – никто.
Дословно: "Эти люди на 32-й зоне для России – никто. Поэтому вопрос в другом – являются ли они кем-то для своего государства?"
По данным УП, особенностью нынешнего обмена было то, что россияне передали тех пленных, кого сочли нужным, украинская сторона не влияла на этот процесс.
Предыстория:
- 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись ещё 303 украинских защитника.
- Командир бригады Нацгвардии "Азов", полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что за время трёхдневного обмена не был освобождён ни один "азовец", и выразил сомнение в заинтересованности властей в возвращении этих бойцов.