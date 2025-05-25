На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка
Неділя, 25 травня 2025, 16:17
73-річна мешканки села Кізомис на Херсонщині загинула внаслідок російського обстрілу, що стався у п’ятницю, 23 травня.
Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна
Деталі: За його даними, у п’ятницю, 23 травня, російські війська відкрили вогонь по населеному пункту Кізомис, в результаті чого смертельні поранення отримала 73-річна жінка.
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Передісторія:
- У Донецькій та Херсонській областях від російських атак за 23 травня загинули 6 людей, ще 21 поранена.