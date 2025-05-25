На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка

73-річна мешканки села Кізомис на Херсонщині загинула внаслідок російського обстрілу, що стався у п’ятницю, 23 травня.

Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Деталі: За його даними, у п’ятницю, 23 травня, російські війська відкрили вогонь по населеному пункту Кізомис, в результаті чого смертельні поранення отримала 73-річна жінка.

Реклама:

Передісторія: