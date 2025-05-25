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В Херсонской области в результате российского обстрела погибла 73-летняя женщина

Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 16:17
В Херсонской области в результате российского обстрела погибла 73-летняя женщина
Скриншот с DeepState

73-летняя жительница села Кизомыс в Херсонской области погибла в результате российского обстрела, произошедшего в пятницу, 23 мая.

Источник: сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина

Детали: По его словам, в пятницу, 23 мая, российские войска обстреляли населённый пункт Кизомыс, в результате чего смертельные ранения получила 73-летняя женщина.

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Предыстория:

Херсонская область
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