В Херсонской области в результате российского обстрела погибла 73-летняя женщина
Воскресенье, 25 мая 2025, 16:17
73-летняя жительница села Кизомыс в Херсонской области погибла в результате российского обстрела, произошедшего в пятницу, 23 мая.
Источник: сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина
Детали: По его словам, в пятницу, 23 мая, российские войска обстреляли населённый пункт Кизомыс, в результате чего смертельные ранения получила 73-летняя женщина.
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Предыстория:
- В Донецкой и Херсонской областях в результате российских атак 23 мая погибли 6 человек, ещё 21 получили ранения.