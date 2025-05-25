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Разведка: Китай поставляет спецхимию, порох и станки на 20 военных заводов РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 16:51
Разведка: Китай поставляет спецхимию, порох и станки на 20 военных заводов РФ
лидер Китая Си Цзиньпин и правитель РФ Владимир Путин в Москве 9 мая 2025 года, фото Getty Images

Украинская разведка имеет подтвержденные данные о том, что Китай поставляет спецхимию, порох и станки на 20 военных заводов России.

Источник: глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам".

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Детали: Кроме того, по словам Иващенко, в 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества России с КНР. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили крупные поставки спецхимии.

Глава СВРУ также рассказал, что на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов – китайского происхождения. При этом есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые из Китая в Россию идет все необходимое для производства микроэлектроники.

Предыстория:

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  • 17 апреля президент Владимир Зеленский со ссылкой на информацию, полученную от разведки, заявил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, также китайцы занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.
  • Официальный Пекин отрицает предоставление летального оружия любой стороне в войне в Украине.
  • Китай позиционирует себя как "нейтральную сторону" в полномасштабной войне РФ против Украины, несмотря на критику со стороны западных стран, что его тесные связи с Россией оказывают Москве решающую экономическую и дипломатическую поддержку.

КитайРосcияразведка
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