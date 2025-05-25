Зеленский ввёл санкции против Мосийчука и сына Богуслаева
Украина ввела персональные санкции против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и сына экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева – Александра.
Источник: указ президента №345/2025
Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования – 25 мая.
Санкции против Богуслаева-младшего предусматривают временное блокирование активов – то есть запрет на пользование и распоряжение имуществом напрямую или через посредников.
Также вводятся ограничения на торговые операции, участие в приватизации, государственных закупках, запрет на передачу технологий, заключение сделок и выплату дивидендов.
В частности в перечне санкций против Богуслаева:
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прекращение полётов, перевозок и транзита ресурсов по территории Украины;
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предотвращение вывода капиталов за границу;
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аннулирование лицензий и разрешений, включая доступ к недрам;
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запрет на участие в приватизации;
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запрет на государственные и оборонные закупки;
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запрет на операции с ценными бумагами;
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запрет на увеличение уставного капитала;
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приостановка торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ;
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прекращение культурного, образовательного, научного и спортивного сотрудничества;
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аннулирование официальных визитов и переговоров;
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запрет на приобретение земельных участков в собственность.
Такие же санкции введены против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.
Также введены санкции против основателя сайта "Дорожный контроль" Ростислава Шапошникова.
Предыстория:
- 22 мая Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов Александра Богуслаева – сына экс-президента "Мотор Сич", который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта на сумму более 500 миллионов гривен.
- 2 мая стало известно, что Александра Богуслаева задержали в Монако. По данным следствия, он легализовывал на территории Франции и Монако средства, полученные преступным путём, на сумму свыше 650 миллионов долларов.