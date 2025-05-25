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Зеленский ввёл санкции против Мосийчука и сына Богуслаева

Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 17:38
Зеленский ввёл санкции против Мосийчука и сына Богуслаева
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Украина ввела персональные санкции против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и сына экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева – Александра.

Источник: указ президента №345/2025

Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования – 25 мая.

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Санкции против Богуслаева-младшего предусматривают временное блокирование активов – то есть запрет на пользование и распоряжение имуществом напрямую или через посредников.

Также вводятся ограничения на торговые операции, участие в приватизации, государственных закупках, запрет на передачу технологий, заключение сделок и выплату дивидендов.

В частности в перечне санкций против Богуслаева:

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  • прекращение полётов, перевозок и транзита ресурсов по территории Украины;

  • предотвращение вывода капиталов за границу;

  • аннулирование лицензий и разрешений, включая доступ к недрам;

  • запрет на участие в приватизации;

  • запрет на государственные и оборонные закупки;

  • запрет на операции с ценными бумагами;

  • запрет на увеличение уставного капитала;

  • приостановка торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ;

  • прекращение культурного, образовательного, научного и спортивного сотрудничества;

  • аннулирование официальных визитов и переговоров;

  • запрет на приобретение земельных участков в собственность.

Такие же санкции введены против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Также введены санкции против основателя сайта "Дорожный контроль" Ростислава Шапошникова. 

Предыстория:

  • 22 мая Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов Александра Богуслаева – сына экс-президента "Мотор Сич", который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта на сумму более 500 миллионов гривен.
  • 2 мая стало известно, что Александра Богуслаева задержали в Монако. По данным следствия, он легализовывал на территории Франции и Монако средства, полученные преступным путём, на сумму свыше 650 миллионов долларов.

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