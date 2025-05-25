Зеленский ввёл санкции против Мосийчука и сына Богуслаева

Украина ввела персональные санкции против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и сына экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева – Александра.

Источник: указ президента №345/2025

Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования – 25 мая.

Реклама:

Санкции против Богуслаева-младшего предусматривают временное блокирование активов – то есть запрет на пользование и распоряжение имуществом напрямую или через посредников.

Также вводятся ограничения на торговые операции, участие в приватизации, государственных закупках, запрет на передачу технологий, заключение сделок и выплату дивидендов.

В частности в перечне санкций против Богуслаева:

РЕКЛАМА:

прекращение полётов, перевозок и транзита ресурсов по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за границу;

аннулирование лицензий и разрешений, включая доступ к недрам;

запрет на участие в приватизации;

запрет на государственные и оборонные закупки;

запрет на операции с ценными бумагами;

запрет на увеличение уставного капитала;

приостановка торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ;

прекращение культурного, образовательного, научного и спортивного сотрудничества;

аннулирование официальных визитов и переговоров;

запрет на приобретение земельных участков в собственность.

Такие же санкции введены против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Также введены санкции против основателя сайта "Дорожный контроль" Ростислава Шапошникова.

Предыстория: