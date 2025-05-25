На Херсонщині через атаку дрона поранено рятувальника

У селі Томина Балка Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого постраждав рятувальник.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "У Томиній Балці через скидання вибухівки з ворожого дрона постраждав співробітник ДСНС".

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Деталі: 26-річний рятувальник зазнав черепно-мозкової та вибухової травм, контузії, а також уламкових поранень спини й рук.

Його госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

За словами Прокудіна, ворог цілеспрямовано атакував цивільну службу, яка працює над ліквідацією наслідків бойових дій у прифронтових населених пунктах.

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