На Херсонщині через атаку дрона поранено рятувальника
Неділя, 25 травня 2025, 19:20
У селі Томина Балка Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого постраждав рятувальник.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Дослівно: "У Томиній Балці через скидання вибухівки з ворожого дрона постраждав співробітник ДСНС".
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Деталі: 26-річний рятувальник зазнав черепно-мозкової та вибухової травм, контузії, а також уламкових поранень спини й рук.
Його госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
За словами Прокудіна, ворог цілеспрямовано атакував цивільну службу, яка працює над ліквідацією наслідків бойових дій у прифронтових населених пунктах.
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Передісторія:
- На Херсонщині внаслідок російського обстрілу, що стався 23 травня, загинула мешканки села Кізомис.