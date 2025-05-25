В Херсонской области в результате атаки дрона ранен работник ГСЧС

В селе Томина Балка Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадал спасатель.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Дословно: "В Томиной Балке в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона пострадал сотрудник ГСЧС".

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Детали: 26-летний спасатель получил черепно-мозговую и взрывную травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и рук.

Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По словам Прокудина, враг целенаправленно атаковал гражданскую службу, которая занимается ликвидацией последствий боевых действий в прифронтовых населённых пунктах.

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