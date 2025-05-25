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Атака РФ на Київщину: кількість постраждалих зросла до 34, пошкоджено 115 будинків

Катерина ТищенкоНеділя, 25 травня 2025, 20:54
Атака РФ на Київщину: кількість постраждалих зросла до 34, пошкоджено 115 будинків
руйнування на Київщині 25 травня, фото ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київщину зросла до 34, з них 7 дітей. В області пошкоджено 115 приватних будинків.

Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Facebook

руйнування на Київщині, фото ОВА
руйнування на Київщині, фото ОВА

Пряма мова: "Кількість постраждалих в області збільшилася до 33, сім з них діти.

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У 7 медичних закладах наразі знаходяться 19 постраждалих. Вся необхідна медична допомога надається в повному обсязі. Загрози життю постраждалих не зафіксовано. Стан сімох постраждалих задовільний (легкий). Стан 12 осіб – середнього ступеня тяжкості".

Деталі: Калашник повідомив, що в Макарові пошкоджено та зруйновано 39 приватних будинків.

руйнування на Київщині, фото ОВА
руйнування на Київщині, фото ОВА

Оновлено: О 20:37 Калашник повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщині зросла до 34 людей.

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115 приватних будинків пошкоджено під час російської нічної атаки у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах. Також пошкоджено продовольчі склади, заклади освіти, гаражі та господарчі споруди.

Калашник також опублікував відео з Мархалівки, де під час нічної ворожої атаки постраждали 22 приватні будинки, більшість з них зруйновані.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої повітряної атаки Росії у ніч на 25 травня на Київщині загинули чотири людини, ще 29 дістали поранення. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах області.

Київська областьвійнаракетний ударбезпілотники
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