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Атака РФ на Киевщину: количество пострадавших возросло до 34, повреждено 115 домов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 20:54
Атака РФ на Киевщину: количество пострадавших возросло до 34, повреждено 115 домов
разрушения на Киевщине 25 мая, фото ОВА

Количество пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киевщину возросло до 34, из них 7 детей. В области повреждено 115 частных домов.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Facebook

разрушения в Киевской области, фото ОВА
разрушения в Киевской области, фото ОВА

Прямая речь: "Количество пострадавших в области увеличилось до 33, семь из них дети.

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В 7 медицинских учреждениях сейчас находятся 19 пострадавших. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы жизни пострадавших не зафиксировано. Состояние семерых пострадавших удовлетворительное (легкое). Состояние 12 человек – средней степени тяжести".

Детали: Калашник сообщил, что в Макарове повреждены и разрушены 39 частных домов.

разрушения в Киевской области, фото ОВА
разрушения в Киевской области, фото ОВА

Обновлено: В 20:37 Калашник сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщине возросло до 34 человек.

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115 частных домов повреждены во время российской ночной атаки в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах. Также повреждены продовольственные склады, учебные заведения, гаражи и хозяйственные постройки.

Калашник также опубликовал видео из Мархаловки, где во время ночной вражеской атаки пострадали 22 частных дома, большинство из них разрушены.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате массированной воздушной атаки России в ночь на 25 мая на Киевщине погибли четыре человека, еще 29 получили ранения. Разрушения зафиксированы в четырех районах области.

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