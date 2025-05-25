Атака РФ на Киевщину: количество пострадавших возросло до 34, повреждено 115 домов
Количество пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киевщину возросло до 34, из них 7 детей. В области повреждено 115 частных домов.
Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Facebook
Прямая речь: "Количество пострадавших в области увеличилось до 33, семь из них дети.
В 7 медицинских учреждениях сейчас находятся 19 пострадавших. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы жизни пострадавших не зафиксировано. Состояние семерых пострадавших удовлетворительное (легкое). Состояние 12 человек – средней степени тяжести".
Детали: Калашник сообщил, что в Макарове повреждены и разрушены 39 частных домов.
Обновлено: В 20:37 Калашник сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщине возросло до 34 человек.
115 частных домов повреждены во время российской ночной атаки в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах. Также повреждены продовольственные склады, учебные заведения, гаражи и хозяйственные постройки.
Калашник также опубликовал видео из Мархаловки, где во время ночной вражеской атаки пострадали 22 частных дома, большинство из них разрушены.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате массированной воздушной атаки России в ночь на 25 мая на Киевщине погибли четыре человека, еще 29 получили ранения. Разрушения зафиксированы в четырех районах области.