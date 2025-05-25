Удар РФ по п'ятиповерхівці Миколаєва: з-під завалів дістали тіло жінки

Кількість жертв внаслідок атаки ворожого БпЛА по п'ятиповерхівці в Миколаєві зросла до двох – з-під завалів деблокували тіло жінки.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "З-під завалі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки… Це вже друга жертва нічної атаки".

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Деталі: Як повідомив мер, станом на 20:00 роботи з ліквідації наслідків нічного удару БпЛА по п'ятиповерхівці у Миколаєві тривають. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, демонтують бетонні конструкції та розбирають будівельні завали.

Що передувало: У ніч на 25 травня російський ударний безпілотник поцілив у п'ятиповерховий житловий будинок в Миколаєві. Внаслідок удару загинув чоловік, ще п’ятеро людей, зокрема підліток, дістали поранення. Два поверхи будівлі повністю зруйновано, ще три – зазнали пошкоджень.