Удар РФ по пятиэтажке Николаева: из-под завалов достали тело женщины
Количество жертв в результате атаки вражеского БпЛА по пятиэтажке в Николаеве возросло до двух – из-под завалов деблокировали тело женщины.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "Из-под завала спасатели деблокировали тело погибшей женщины... Это уже вторая жертва ночной атаки".
Детали: Как сообщил мэр, по состоянию на 20:00 работы по ликвидации последствий ночного удара БпЛА по пятиэтажке в Николаеве продолжаются. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, демонтируют бетонные конструкции и разбирают строительные завалы.
Что предшествовало: В ночь на 25 мая российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В результате удара погиб мужчина, еще пять человек, в том числе подросток, получили ранения. Два этажа здания полностью разрушены, еще три – получили повреждения.