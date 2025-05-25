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Удар РФ по пятиэтажке Николаева: из-под завалов достали тело женщины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 20:32
Удар РФ по пятиэтажке Николаева: из-под завалов достали тело женщины
разбор завалов в Николаеве, фото ГСЧС

Количество жертв в результате атаки вражеского БпЛА по пятиэтажке в Николаеве возросло до двух – из-под завалов деблокировали тело женщины.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Из-под завала спасатели деблокировали тело погибшей женщины... Это уже вторая жертва ночной атаки".

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Детали: Как сообщил мэр, по состоянию на 20:00 работы по ликвидации последствий ночного удара БпЛА по пятиэтажке в Николаеве продолжаются. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, демонтируют бетонные конструкции и разбирают строительные завалы.

Что предшествовало: В ночь на 25 мая российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В результате удара погиб мужчина, еще пять человек, в том числе подросток, получили ранения. Два этажа здания полностью разрушены, еще три – получили повреждения.

Николаевбеспилотники
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