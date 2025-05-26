Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі
Понеділок, 26 травня 2025, 00:33
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив участь президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.
Джерело: Брекельманс в ефірі програми WNL op Zondag
Деталі: За його словами, Альянс наразі працює над тим, щоб забезпечити для українського лідера "гідне місце" у програмі заходу.
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Також міністр зазначив, що наразі невідомо, чи відбудеться зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, який також планує взяти участь у саміті.
"Чи зустрінеться з ним Трамп – я не знаю", – заявив міністр.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року.
- За даними ЗМІ, столиці країн ЄС закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів з Дональдом Трампом до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.
- Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
- Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.