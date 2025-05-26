Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив участь президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Джерело: Брекельманс в ефірі програми WNL op Zondag

Деталі: За його словами, Альянс наразі працює над тим, щоб забезпечити для українського лідера "гідне місце" у програмі заходу.

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Також міністр зазначив, що наразі невідомо, чи відбудеться зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, який також планує взяти участь у саміті.

"Чи зустрінеться з ним Трамп – я не знаю", – заявив міністр.

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