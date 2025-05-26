Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі

Іван Д'яконовПонеділок, 26 травня 2025, 00:33
Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі
Рубен Брекельманс. Фото: WNL

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив участь президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Джерело: Брекельманс в ефірі програми WNL op Zondag

Деталі: За його словами, Альянс наразі працює над тим, щоб забезпечити для українського лідера "гідне місце" у програмі заходу.

Реклама:

Також міністр зазначив, що наразі невідомо, чи відбудеться зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, який також планує взяти участь у саміті.

"Чи зустрінеться з ним Трамп – я не знаю", – заявив міністр.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:
  • Раніше повідомлялося, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року. 
  • За даними ЗМІ, столиці країн ЄС закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів з Дональдом Трампом до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.
  • Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
  • Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

НАТОЗеленськийНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп розкритикував Путіна: "Що з ним сталося, чорт забирай?"
The Economist: Атаки РФ із використанням 1000 ударних БпЛА можуть стати реальністю
Зеленський пояснив, за що запровадив санкції й анонсував нові
Французька Рив’єра вдруге за два дні без світла, підозрюють підпал
оновленоУ Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працювали
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Усі новини...
НАТО
FT: Іспанія останньою з великих країн НАТО не підтримала вимогу Трампа про 5% на оборону
Кандидат у президенти Польщі відмовився підтримати ініціативу щодо блокування вступу України в НАТО
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Останні новини
01:59
Італієць Беззекі на Aprilia несподівано виграв Гран-прі Великої Британії з MotoGP
01:50
Чому Ролан Гаррос? Усе що потрібно знати про Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
01:44
Трамп розкритикував Путіна: "Що з ним сталося, чорт забирай?"
01:10
Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА: пролунало щонайменше 13 вибухів
00:44
У Києві та області ППО працює по російських дронах
00:33
Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі
00:29
Збірна США в овертаймі обіграла Швейцарію і стала чемпіоном світу з хокею
23:45
Українець Середа став чемпіоном Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки
23:32
The Economist: Атаки РФ із використанням 1000 ударних БпЛА можуть стати реальністю
23:03
фотоНа Харківщині в ДТП загинули жінка й дитина, винуватець здійснив самогубство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: