Министр обороны Нидерландов подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Источник: Брекельманс в эфире программы WNL op Zondag

Детали: По его словам, Альянс сейчас работает над тем, чтобы обеспечить для украинского лидера "достойное место" в программе мероприятия.

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Также министр отметил, что пока неизвестно, состоится ли встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, который также планирует принять участие в саммите.

"Встретится ли с ним Трамп – я не знаю", – заявил министр.

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