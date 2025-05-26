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Министр обороны Нидерландов подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге

Иван ДьяконовПонедельник, 26 мая 2025, 00:33
Министр обороны Нидерландов подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге
Рубен Брекельманс. Фото: WNL

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Источник: Брекельманс в эфире программы WNL op Zondag

Детали: По его словам, Альянс сейчас работает над тем, чтобы обеспечить для украинского лидера "достойное место" в программе мероприятия.

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Также министр отметил, что пока неизвестно, состоится ли встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, который также планирует принять участие в саммите.

"Встретится ли с ним Трамп – я не знаю", – заявил министр.

Предыстория: 

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  • Ранее сообщалось, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года. 
  • По данным СМИ, столицы стран ЕС призывают Брюссель избегать любых конфликтов с Дональдом Трампом до саммита НАТО в июне, чтобы не сорвать мероприятие.
  • Впоследствии министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.
  • В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

НАТОЗеленскийНидерланды
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