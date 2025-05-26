Трамп розкритикував Путіна: "Що з ним сталося, чорт забирай?"
Президент США Дональд Трамп заявив, що глибоко незадоволений діями Кремлівського лідера Володимира Путіна. Трамп не виключив можливість введення нових тарифів проти Росії як засіб тиску для досягнення миру.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами на злітній смузі в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, перед посадкою на борт літака Air Force One до Вашингтона
Пряма мова: "Я не задоволений тим, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається".
Деталі: Трамп наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії і назвав їх неприйнятними. Зокрема, Трамп припустив, що може розглядати економічні важелі впливу на Росію, включаючи нові тарифи, для стимулювання мирного процесу.
"Ми розмовляємо, а він випускає ракети по Києву та іншим містам", – сказав він.
Пізніше, відповідаючи на запитання про переговори з Путіним, Трамп сказав, що "безумовно" розгляне можливість застосування тарифів проти Росії, щоб домогтися прогресу в мирних переговорах.
Передісторія:
- Після розмови з Путіним президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкційного тиску Європейського Союзу на Росію. Натомість він виявив намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, що може спричинити розкол у НАТО, який Путін прагнув створити понад два десятиріччя.
- Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, визнав, що російський правитель Володимир Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає.
- Під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати лідера Кремля Володимира Путіна воєнним злочинцем.
- ЗМІ також повідомляли, що Сполучені Штати виступили проти включення у заяву "Групи семи" обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв’язаної Росією війни.