Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко недоволен действиями Кремлевского лидера Владимира Путина. Трамп не исключил возможность введения новых тарифов против России как средство давления для достижения мира.
Источник: Трамп во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на борт самолета Air Force One в Вашингтон
Прямая речь: "Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится".
Детали: Трамп подчеркнул, что не понимает причин нынешних действий правителя России и назвал их неприемлемыми. В частности, Трамп предположил, что может рассматривать экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.
"Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам", – сказал он.
Позже, отвечая на вопрос о переговорах с Путиным, Трамп сказал, что "определенно" рассмотрит возможность применения тарифов против России, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах.
Предыстория:
- После разговора с Путиным президент США Дональд Трамп отказался присоединиться к санкционному давлению Европейского Союза на Россию. Вместо этого он выявил намерение сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который Путин стремился создать более двух десятилетий.
- Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, признал, что российский правитель Владимир Путин не готов к завершению войны в Украине, поскольку считает, что он побеждает.
- Во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать лидера Кремля Владимира Путина военным преступником.
- СМИ также сообщали, что Соединенные Штаты выступили против включения в заявление "Группы семи" обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности развязанной Россией войны.