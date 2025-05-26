Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко недоволен действиями Кремлевского лидера Владимира Путина. Трамп не исключил возможность введения новых тарифов против России как средство давления для достижения мира.

Источник: Трамп во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на борт самолета Air Force One в Вашингтон

Прямая речь: "Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится".

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Детали: Трамп подчеркнул, что не понимает причин нынешних действий правителя России и назвал их неприемлемыми. В частности, Трамп предположил, что может рассматривать экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.

"Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам", – сказал он.

Позже, отвечая на вопрос о переговорах с Путиным, Трамп сказал, что "определенно" рассмотрит возможность применения тарифов против России, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах.

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