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Хмельниччина другу ніч поспіль під ворожою атакою: пошкоджено будинки та підприємства

Іван Д'яконовПонеділок, 26 травня 2025, 06:19
Хмельниччина другу ніч поспіль під ворожою атакою: пошкоджено будинки та підприємства
Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на понеділок, 26 травня, Хмельницька область зазнала чергової комбінованої атаки з боку російських військ. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення, однак є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін

Пряма мова: "Другу ніч поспіль Росія атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака.

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За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств."

Передісторія:

Хмельниччинаобстрілракетний удар
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