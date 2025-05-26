Хмельниччина другу ніч поспіль під ворожою атакою: пошкоджено будинки та підприємства
Понеділок, 26 травня 2025, 06:19
У ніч на понеділок, 26 травня, Хмельницька область зазнала чергової комбінованої атаки з боку російських військ. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення, однак є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.
Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін
Пряма мова: "Другу ніч поспіль Росія атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака.
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За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств."
Передісторія:
- У Києві та більшості областей України у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через масовану атаку російських безпілотників. По ворожих цілях працює протиповітряна оборона.
- У ніч проти 26 травня російські війська здійснили пуски ракет з бортів стратегічної авіації по території України.
- У ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, п’ятеро отримали поранення. Значних пошкоджень зазнала житлова та соціальна інфраструктура.