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Хмельнитчина вторую ночь подряд под вражеской атакой: повреждены дома и предприятия

Иван ДьяконовПонедельник, 26 мая 2025, 06:19
Хмельнитчина вторую ночь подряд под вражеской атакой: повреждены дома и предприятия
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на понедельник, 26 мая, Хмельницкая область подверглась очередной комбинированной атаке со стороны российских войск. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения, однако есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин

Прямая речь: "Вторую ночь подряд Россия атакует Хмельницкую область. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака.

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По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий".

Предыстория:

Хмельнитчинаобстрелракетный удар
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