Хмельнитчина вторую ночь подряд под вражеской атакой: повреждены дома и предприятия
Понедельник, 26 мая 2025, 06:19
В ночь на понедельник, 26 мая, Хмельницкая область подверглась очередной комбинированной атаке со стороны российских войск. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения, однако есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин
Прямая речь: "Вторую ночь подряд Россия атакует Хмельницкую область. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака.
Реклама:
По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий".
Предыстория:
- В Киеве и большинстве областей Украины в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки российских беспилотников. По вражеским целям работает противовоздушная оборона.
- В ночь на 26 мая российские войска осуществили пуски ракет с бортов стратегической авиации по территории Украины.
- В ночь на 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетному обстрелу со стороны России. В результате атаки погибли четверо гражданских, пятеро получили ранения. Значительные повреждения получила жилая и социальная инфраструктура.