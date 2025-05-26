На території Білорусі немає ні ядерної зброї, ні "Орєшніка" – розвідка

Голова зовнішньої розвідки Україні Олег Іващенко заявив, що на території Білорусі розміщені носії ядерної зброї, але самої ядерної зброї немає, те саме стосується ракетних комплексів "Орєшнік".

Джерело: інтерв’ю Іващенка "Укрінформу"

Пряма мова Іващенка: "Носії є (ядерної зброї – ред.). Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт".

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Деталі: За його словами, при цьому у Білорусі облаштовують місця зберігання, готуються та будують. "Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - зазначив голова Служби зовнішньої розвідки.

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