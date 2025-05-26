На территории Беларуси нет ни ядерного оружия, ни "Орешника" – разведка
Понедельник, 26 мая 2025, 10:19
Глава внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что на территории Беларуси размещенны носители ядерного оружия, однакоо самого ядерного оружия нет, то же касается ракетных комплексов "Орешник".
Источник: интервью Иващенко "Укринформу"
Прямая речь Иващенко: "Носители есть (ядерного оружия - ред.). Это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт".
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Детали: По его словам, при этом в Беларуси обустраивают места хранения, готовятся и строят. "Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - отметил глава Службы внешней разведки.
Предыстория:
- В мае 2023 года министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.
- А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.
- В няваре 2025 года Лукашенко заявлял, что Беларусь получит от РФ ракетную систему "Орешник" "со дня на день".
- Он также говорил, что Беларусь изначально получит от России десять ракетных комплексов "Орешник", но потом их количество может быть увеличено, если так захочет Россия.