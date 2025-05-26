У Путіна відреагували на заяву Мерца про дозвіл на удари по РФ

Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливе рішення європейських країн зняти обмеження на далекобійність зброї, що постачається Україні, начебто "суперечить прагненням Москви на вихід до політичного врегулювання".

Джерело: коментар Пєскова наводить російське видання Інтерфакс

Пряма мова: "Ці потенційні рішення, якщо такі рішення, дійсно, мали місце, абсолютно суперечать нашим прагненням на вихід до політичного врегулювання".

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Що передувало:

Раніше в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, США, Британія і Франція зняли обмеження на дальність ударів зброї, що поставляється Україні.