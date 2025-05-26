У Путіна відреагували на заяву Мерца про дозвіл на удари по РФ
Понеділок, 26 травня 2025, 18:21
Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливе рішення європейських країн зняти обмеження на далекобійність зброї, що постачається Україні, начебто "суперечить прагненням Москви на вихід до політичного врегулювання".
Джерело: коментар Пєскова наводить російське видання Інтерфакс
Пряма мова: "Ці потенційні рішення, якщо такі рішення, дійсно, мали місце, абсолютно суперечать нашим прагненням на вихід до політичного врегулювання".
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Що передувало:
Раніше в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, США, Британія і Франція зняли обмеження на дальність ударів зброї, що поставляється Україні.