У Путина отреагировали на заявление Мерца о разрешении на удары по РФ

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное решение европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, якобы "противоречит стремлению Москвы на выход к политическому урегулированию".

Источник: комментарий Пескова приводит российское издание Интерфакс

Прямая речь: "Эти потенциальные решения, если такие решения, действительно, имели место, абсолютно противоречат нашим стремлением на выход к политическому урегулированию".

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Что предшествовало:

Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, США, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине.