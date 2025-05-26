Російський дрон поранив двох дітей під Херсоном
Понеділок, 26 травня 2025, 18:52
Близько 15:50 понеділка у Комишанах, що поблизу Херсона, росіяни атакували з дрона автівку. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє хлопчиків 7 та 15 років.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що у дітей — вибухові травми, контузії, струс головного мозку.
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Старший хлопець дістав також поранення голови.
Обох потерпілих доставили до лікарні, зараз їм надають допомогу.
Що передувало: 23 травня російські загарбники з БпЛА атакували мешканця Херсона. Від отриманих поранень він загинув.