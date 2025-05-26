Российский дрон ранил двух детей под Херсоном
Понедельник, 26 мая 2025, 18:52
Около 15:50 понедельника в Камышанах, что вблизи Херсона, россияне атаковали с дрона автомобиль. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадали двое мальчиков 7 и 15 лет.
Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях
Детали: Сообщается, что у детей – взрывные травмы, контузии, сотрясение головного мозга.
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Старший парень получил также ранение головы.
Обоих пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают помощь.
Что предшествовало: 23 мая российские захватчики с БПЛА атаковали жителя Херсона. От полученных ранений он погиб.