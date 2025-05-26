Российский дрон ранил двух детей под Херсоном

Около 15:50 понедельника в Камышанах, что вблизи Херсона, россияне атаковали с дрона автомобиль. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадали двое мальчиков 7 и 15 лет.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что у детей – взрывные травмы, контузии, сотрясение головного мозга.

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Старший парень получил также ранение головы.

Обоих пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают помощь.

Что предшествовало: 23 мая российские захватчики с БПЛА атаковали жителя Херсона. От полученных ранений он погиб.