Нідерланди повідомили, що відправили Україні останню партію F-16

Міністерство оборони Нідерландів повідомило про відправлення останньої партії з 24 винищувачів F-16 в Україну.

Джерело: про це свідчить повідомлення на сайті нідерландського Міноборони, пише "Європейська правда"

Деталі: Останні нідерландські F-16, які призначались для України, в понеділок вилетіли з авіаційної бази Волкел на півдні країни до Бельгії, де їх готуватимуть до поставки.

Реклама:

Глава оборонного відомства Нідерландів Рубен Брекельманс особисто був присутній під час відправлення F-16.

"Через щоденні російські повітряні атаки F-16 мають життєво важливе значення для України. Вони дають змогу тримати російську агресію на відстані і від нас", – прокоментував він.

Міноборони Нідерландів наголошує, що передання F-16 не означає припинення участі країни в "коаліції винищувачів", яку вона очолює разом із Данією та США.

РЕКЛАМА:

Серед іншого, країна допомагає з підтриманням бойового стану винищувачів і організує навчання пілотів у Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) у Румунії.

Нагадаємо, перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.

У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що повітряні сили Збройних Сил України отримали додаткову партію винищувачів F-16 від Нідерландів.