Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды сообщили, что отправили Украине последнюю партию F-16

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 19:15
Нидерланды сообщили, что отправили Украине последнюю партию F-16
фото: Getty Images

Министерство обороны Нидерландов сообщило об отправке последней партии из 24 истребителей F-16 в Украину.

Источник: об этом свидетельствует сообщение на сайте нидерландского Минобороны, пишет "Европейская правда"

Детали: Последние нидерландские F-16, которые предназначались для Украины, в понедельник вылетели с авиабазы Волкел на юге страны в Бельгию, где их будут готовить к поставке.

Реклама:

Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс лично присутствовал при отправке F-16.

"Из-за ежедневных российских воздушных атак F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Они позволяют держать российскую агрессию на расстоянии и от нас", – прокомментировал он.

Минобороны Нидерландов отмечает, что передача F-16 не означает прекращение участия страны в "коалиции истребителей", которую она возглавляет вместе с Данией и США.

РЕКЛАМА:

Среди прочего, страна помогает с поддержанием боевого состояния истребителей и организует обучение пилотов в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии.

Напомним, первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.

В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов.

истребителиНидерландыУкраинароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДепутат создал схему выезда мужчин за границу – САП
Нидерланды сообщили, что отправили Украине последнюю партию F-16
Зеленский в среду посетит Германию - СМИ
На Полтавщине группа из 7 человек с оружием напала на 2 работников ТЦК
В жилье сотрудника ВАКС обнаружили оборудование для "прослушки"
Министр обороны Нидерландов: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО
Все новости...
Четыре страны разрешили Украине бить вглубь России – Мерц
У Путина отреагировали на заявление Мерца о разрешении на удары по РФ
Макрон: Трамп понял, что Путин ему врал
Последние новости
20:20
теннисСтародубцева вышла во второй круг Ролан Гаррос
20:18
Три человека ранены из-за российских атак Днепропетровщины
20:17
Почему у младенцев на 100 костей больше, чем у взрослых? Ответ спрятан в эволюции
20:14
ЕС "ускорит" торговые переговоры с США после обвинений Трампа
20:03
фотоДепутат создал схему выезда мужчин за границу – САП
19:32
Mono впервые потерял активные карты, Приват и Ощад укрепляют позиции
19:30
Брала животных на передержку: в Ивано-Франковской области в доме "волонтерки" нашли тела трех собак
19:26
На Черниговщине полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника ТЦК
19:20
Путин призвал "душить" иностранные IT-сервисы, которые "враждебны" к РФ
19:15
Нидерланды сообщили, что отправили Украине последнюю партию F-16
Все новости...
Реклама:
Реклама: