Троє людей поранені через російські атаки Дніпропетровщини
Російська армія 26 травня атакувала Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок цього троє людей поранені.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "По Синельниківському, а саме Межівській громаді, росіяни вдарили БпЛА. Постраждали троє людей.
Загорілися 2 авто, ще одне – понівечило. Руйнування є на сільгосппідприємстві. Зачепило інфраструктуру".
Деталі: В Зеленодольській громаді на Криворіжжі, прилетіли артснаряди. Ними побило сонячні панелі.
У Нікопольському районі РФ застосувала важку артилерію та безпілотники. Під прицілом були райцентр, Марганецька та Покровська громади.
Через атаки понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, приватний будинок і дві машини.
Що передувало:
Уночі 26 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область з різних видів озброєння, внаслідок чого вирувала пожежа, пошкоджено житлові будинки та авто.