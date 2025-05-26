Троє людей поранені через російські атаки Дніпропетровщини

Російська армія 26 травня атакувала Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок цього троє людей поранені.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "По Синельниківському, а саме Межівській громаді, росіяни вдарили БпЛА. Постраждали троє людей.

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Загорілися 2 авто, ще одне – понівечило. Руйнування є на сільгосппідприємстві. Зачепило інфраструктуру".

Деталі: В Зеленодольській громаді на Криворіжжі, прилетіли артснаряди. Ними побило сонячні панелі.

У Нікопольському районі РФ застосувала важку артилерію та безпілотники. Під прицілом були райцентр, Марганецька та Покровська громади.

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Через атаки понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, приватний будинок і дві машини.

Що передувало:

Уночі 26 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область з різних видів озброєння, внаслідок чого вирувала пожежа, пошкоджено житлові будинки та авто.