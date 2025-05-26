Три человека ранены из-за российских атак Днепропетровщины

Российская армия 26 мая атаковала Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате этого три человека ранены.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По Синельниковскому, а именно Межевской общине, россияне ударили БПЛА. Пострадали три человека.

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Загорелись 2 авто, еще одно – изуродовало. Разрушения есть на сельхозпредприятии. Задело инфраструктуру".

Детали: В Зеленодольской общине на Криворожье, прилетели артснаряды. Ими побило солнечные панели.

В Никопольском районе РФ применила тяжелую артиллерию и беспилотники. Под прицелом были райцентр, Марганецкая и Покровская громады.

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Из-за атаки изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, частный дом и две машины.

Что предшествовало:

Ночью 26 мая российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область из различных видов вооружения, в результате чего бушевал пожар, повреждены жилые дома и авто.