Розвідка доповіла, що РФ готує нові наступальні операції – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, Росія готує нові наступальні операції.

Джерело: звернення Зеленського 26 травня

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію та збивати її плани.

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Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції".

Деталі: Президент додає, що Росія розраховує на подальшу війну і це з їхнього боку: "відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою".

Зеленський переконаний, що розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору.

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