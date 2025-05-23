Лавров заявив, що РФ представить проєкт "меморандуму" одразу після обміну

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 23 травня заявив, що РФ представить Україні проєкт "документа про врегулювання", щойно завершиться обмін військовополоненими.

Джерело: російське держагентство ТАСС з посиланням на Лаврова

Деталі: Він також повторив, що Росія активно працює над цим документом.

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Крім того, Лавров наговорив, що начебто атака України по "цивільних об’єктах в РФ" (Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ, який виробляв батареї для авіабомб, ракет "Іскандер") стала начебто "прямим наслідком підтримки Києва з боку Європи".

Що передувало: