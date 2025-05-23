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Лавров заявив, що РФ представить проєкт "меморандуму" одразу після обміну

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 19:45
Лавров заявив, що РФ представить проєкт меморандуму одразу після обміну
Лавров. Фото - ТАСС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 23 травня заявив, що РФ представить Україні проєкт "документа про врегулювання", щойно завершиться обмін військовополоненими.

Джерело: російське держагентство ТАСС з посиланням на Лаврова

Деталі: Він також повторив, що Росія активно працює над цим документом.

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Крім того, Лавров наговорив, що начебто атака України по "цивільних об’єктах в РФ" (Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ, який виробляв батареї для авіабомб, ракет "Іскандер") стала начебто "прямим наслідком підтримки Києва з боку Європи".

Що передувало: 

  • У п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу, адже кожен день на війні – це втрата життів.

переговоримирросійсько-українська війнаРосія
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