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Разведка доложила, что РФ готовит новые наступательные операции – Зеленский

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 мая 2025, 21:27
Разведка доложила, что РФ готовит новые наступательные операции – Зеленский
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, Россия готовит новые наступательные операции.

Источник: обращение Зеленского 26 мая

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Были доклады разведок, очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы.

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Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну – нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции".

Детали: Президент добавляет, что Россия рассчитывает на дальнейшую войну и это с их стороны: "откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру, кто пытается сделать дипломатию действенной".

Зеленский убежден, что разведки партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх.

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Предыстория:

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 мая заявил, что РФ представит Украине проект "документа об урегулировании", как только завершится обмен военнопленными.

ЗеленскийРосcияроссийско-украинская войнаразведка
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