Зеленський доручив більше виробляти дронів-перехоплювачів і ракет

Президент України Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача доручив значно збільшити українське виробництво дронів-перехоплювачів, а також прискорити виробництво ракет.

Джерело: звернення Зеленського 26 травня

Деталі: За його словами, у понеділок на Ставці детально розібрали наслідки російських ударів, тактику РФ застосування дронів та українські дії у відповідь.

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Пряма мова: "Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет".

Більше деталей: Крім того, повідомив президент, була на засіданні й детальна доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. "Хороші є результати. Дякую", - коротко охарактеризував розмову президент.