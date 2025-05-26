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Зеленский поручил больше производить дронов-перехватчиков и ракет

Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 21:31
Зеленский поручил больше производить дронов-перехватчиков и ракет
фото: фейсбук-страница Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил значительно увеличить украинское производство дронов-перехватчиков, а также ускорить производство ракет.

Источник: обращение Зеленского 26 мая

Детали: По его словам, в понедельник на Ставке подробно разобрали последствия российских ударов, тактику РФ применения дронов и украинские ответные действия.

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Прямая речь: "Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы – для быстрого производства ракет".

Больше деталей: Кроме того, сообщил президент, был на заседании и подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. "Хорошие есть результаты. Спасибо", - коротко охарактеризовал разговор президент.

российско-украинская войнаоружиепроизводствоЗеленский
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