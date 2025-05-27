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Проросійський екскандидат у президенти Румунії заявив, що йде з політики

Ольга Глущенко Вівторок, 27 травня 2025, 06:30
Проросійський екскандидат у президенти Румунії заявив, що йде з політики
Фото: Getty Images

Проросійський політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, і якому було заборонено балотуватися через кримінальні звинувачення та зв’язки з фашистською організацією, заявив про закінчення політичної кар'єри.

Джерело: Джорджеску у відеозверненні в Facebook, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Джорджеску, ухвалив рішення "припинити активну участь у політичному процесі" та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя".

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Також він зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади.

Пряма мова Джорджеску: "Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров'я після всіх потрясінь останнього часу".

Деталі: При цьому Джорджеску не виключив повернення в політику в майбутньому.

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Пряма мова Джорджеску: "Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися".

Нагадаємо: Проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії і привітав з перемогою свого опонента проєвропейського кандитата позапартійного мера Бухареста Нікушора Дана.

Передісторія:

  • Румунський ультраправий політик Джордже Сіміон заявив, що у разі перемоги планує призначити прем’єр-міністром проросійського Джорджеску – політика, якому заборонено балотуватися через кримінальні звинувачення та зв’язки з фашистською організацією.
  • Він також обіцяв припинити підтримку українських біженців у разі обрання президентом.
  • 15 листопада 2024 року лідеру AUR Джордже Сіміону було заборонено в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.
  • У Молдові заборона діє з 2018 року, і у 2023-му її продовжили ще на пʼять років.

Румунія
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