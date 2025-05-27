Пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии заявил, что уходит из политики
Принимавший участие в президентских выборах в Румынии 2024 года пророссийский политик Келин Джорджеску, которому было запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией, заявил об окончании политической карьеры.
Источник: Джорджеску в видеообращении в Facebook, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Джорджеску принял решение "прекратить активное участие в политическом процессе" и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".
Также он отметил, что не является членом какой-либо политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные должности.
Прямая речь Джорджеску: "Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени".
Детали: При этом Джорджеску не исключил возвращения в политику в будущем.
Прямая речь Джорджеску: "Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые сражался. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться".
Напомним: Пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента проевропейского кандитата беспартийного мэра Бухареста Никушора Дана.
Предыстория:
- Румынский ультраправый политик Джордже Симион заявил, что в случае победы планирует назначить премьер-министром пророссийского Джорджеску – политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией.
- Он также обещал прекратить поддержку украинских беженцев в случае избрания президентом.
- 15 ноября 2024 года лидеру AUR Джордже Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую активность.
- В Молдове запрет действует с 2018 года, и в 2023-м его продлили еще на пять лет.