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Пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии заявил, что уходит из политики

Ольга ГлущенкоВторник, 27 мая 2025, 06:30
Пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии заявил, что уходит из политики
Фото: Getty Images

Принимавший участие в президентских выборах в Румынии 2024 года пророссийский политик Келин Джорджеску, которому было запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией, заявил об окончании политической карьеры.

Источник: Джорджеску в видеообращении в Facebook, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Джорджеску принял решение "прекратить активное участие в политическом процессе" и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".

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Также он отметил, что не является членом какой-либо политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные должности.

Прямая речь Джорджеску: "Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени".

Детали: При этом Джорджеску не исключил возвращения в политику в будущем.

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Прямая речь Джорджеску: "Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые сражался. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться".

Напомним: Пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента проевропейского кандитата беспартийного мэра Бухареста Никушора Дана.

Предыстория:

  • Румынский ультраправый политик Джордже Симион заявил, что в случае победы планирует назначить премьер-министром пророссийского Джорджеску – политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией.
  • Он также обещал прекратить поддержку украинских беженцев в случае избрания президентом.
  • 15 ноября 2024 года лидеру AUR Джордже Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую активность.
  • В Молдове запрет действует с 2018 года, и в 2023-м его продлили еще на пять лет.

Румыния
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