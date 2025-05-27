Кадиров про чутки щодо його здоров’я: Хвороба і смерть – шлях кожного

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, в якому відреагував на чутки про його хворобу – він заявив, що "хвороба і смерть – це шлях кожного", при цьому заперечувати погіршення свого здоров’я не став.

Джерело: відео у Telegram Кадирова

Деталі: На опублікованому ролику глава Чечні йде і дивиться вперед трохи втомленим поглядом. Він нічого не говорить. Текст від його особи озвучує закадровий голос.

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Дослівно з відео: "Все частіше чую плітки про мою хворобу. Мовляв, я помираю, мені залишилося небагато. По-перше, хвороба і смерть – це шлях кожної людини. Ніхто з тих, хто живе, не оминув цієї дороги. По-друге, ні хвороба, ні загроза не вкорочують життя. Його довжину визначає лише той, хто подарував дихання".

Далі голос каже: "якщо мені судилося прожити 50, 60 чи 70 років, я їх проживу, як передбачено, і ніхто не забере жодного дня".

Тих, хто поширює інформацію про хворобу Кадирова, у відео називають "пліткарями без мужності", які "немов миші, ховаються за кордоном".

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Як відомо, Кадиров народився 5 жовтня 1976 року, наразі йому 48 років.

Передісторія: