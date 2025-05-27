Кадыров о слухах относительно его здоровья: Болезнь и смерть – путь каждого

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором отреагировал на слухи о его болезни – он заявил, что "болезнь и смерть – это путем каждого" при этом отрицать ухудшение своего здоровья не стал.

Источник: видео в Telegram Кадырова

Детали: На опубликованном ролике глава Чечни идет и смотрит вперед немного усталым взглядом. Он ничего не говорит. Текст от его лица озвучивает закадровый голос.

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Дословно из видео: "Все чаще слышу сплетни о моей болезни. Мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть – это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, ни болезнь и ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание".

Дальше голос говорит: "если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня".

Тех, кто распространяет информацию о болезни Кадырова, в видео называют "сплетниками без мужества", которые "словно мыши, прячутся за границей".



Как известно, Кадыров родился 5 октября 1976 года, на данный момент ему 48 лет.

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